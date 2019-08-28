"التعاون الإسلامي" تؤكد دعمها للحكومة الشرعية اليمنية

أشادت بموقف المملكة في دعوة الأطراف لمناقشة الخلافات

رحّبت منظمة التعاون الإسلامي، بما صدر عن مجلس الوزراء السعودي في جلسته يوم أمس، التي أكد فيها أن دعوة المملكة للحكومة اليمنية ولجميع الأطراف التي نشب بينها النزاع في عدن لعقد اجتماع في بلدهم الثاني المملكة لمناقشة الخلافات؛ تأتي تجسيدًا للحرص على تغليب الحكمة والحوار، ونبذ الفُرقة، ووقف الفتنة، وتوحيد الصف؛ للتصدي لمليشيا الحوثي الإرهابية الانقلابية ومن يقف خلفها بالمال والسلاح.

وأكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، دعم المنظمة للجهود السعودية المخلصة، وللحكومة اليمنية الشرعية.

واستذكر القرارات الصادرة عن القمة الإسلامية، وعن مؤتمرات وزراء الخارجية للدول الأعضاء في هذا الشأن.