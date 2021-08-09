برشلونة: ربلة الساق تغيب "أجويرو" عن الملاعب 10 أسابيع

بعد رحيل "ميسي" المتاعب تزداد

كشف برشلونة، اليوم الاثنين ، عن فترة غياب مهاجمه الأرجنتيني المخضرم سيرجيو أجويرو، حيث قال النادي إن اللاعب سيغيب عن الملاعب لمدة 10 أسابيع ما يضيف مزيدًا من المتاعب للفريق الكتالوني قبل انطلاق الموسم الجديد للدوري الإسباني، بعد رحيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وفي يونيو الماضي انضم أجويرو إلى برشلونة في صفقة انتقال حر قادمًا من مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز والذي استمر معه طوال 10 أعوام.

وقال برشلونة في بيان إن أجويرو (33 عامًا) أصيب في ربلة الساق اليمنى وأنه سيغيب عن الملاعب جراء ذلك لمدة 10 أسابيع ما يعني أنه لن يبدأ مسيرته مع النادي قبل 17 أكتوبر المقبل عندما يلعب برشلونة في مواجهة ضيفه فالنسيا في الدوري.

وقبل مباراة برشلونة الافتتاحية في موسم الدوري الأحد المقبل أمام ريال سوسيداد أصبح رونالد كومان مدرب برشلونة يواجه نقصًا هجوميًا إذ لا يتوفر لديه الآن سوى مارتن بريثويت وأنطوان جريزمان وممفيس ديباي.