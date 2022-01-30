القادم من نادي التعاون .. الشباب يتعاقد مع البرازيلي "سانتوس"

أعلن نادي الشباب، اليوم الأحد، تعاقده مع البرازيلي "إياغو دوس سانتوس" القادم من نادي التعاون، لمدة سنتين ونصف السنة .

وكان التعاون، قد وافق على بيع المدة المتبقية في عقد "سانتوس" لصالح الشباب .

يٌذكر أن الشباب يأتي في المركز الثالث في سلم ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 34 نقطة، وله مشاركة في الكأس، ودوري أبطال آسيا.