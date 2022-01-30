القادم من نادي التعاون .. الشباب يتعاقد مع البرازيلي "سانتوس"

أعلن نادي الشباب، اليوم الأحد، تعاقده مع البرازيلي "إياغو دوس سانتوس" القادم من نادي التعاون، لمدة سنتين ونصف السنة .

وكان التعاون، قد وافق على بيع المدة المتبقية في عقد "سانتوس" لصالح الشباب .

يٌذكر أن الشباب يأتي في المركز الثالث في سلم ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 34 نقطة، وله مشاركة في الكأس، ودوري أبطال آسيا.

نادي الشباب البرازيلي إياغو دوس سانتوس

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30 يناير 2022 - 27 جمادى الآخر 1443 03:47 PM

القادم من نادي التعاون .. الشباب يتعاقد مع البرازيلي "سانتوس"

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أعلن نادي الشباب، اليوم الأحد، تعاقده مع البرازيلي "إياغو دوس سانتوس" القادم من نادي التعاون، لمدة سنتين ونصف السنة .

وكان التعاون، قد وافق على بيع المدة المتبقية في عقد "سانتوس" لصالح الشباب .

يٌذكر أن الشباب يأتي في المركز الثالث في سلم ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 34 نقطة، وله مشاركة في الكأس، ودوري أبطال آسيا.

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نادي الشباب البرازيلي إياغو دوس سانتوس

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