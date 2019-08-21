ثلاثاء حزين بـ"تأهيل القنفذة".. حالتا وفاة في 24 ساعة والرابعة خلال شهرين

"المتحمي" لـ"سبق": كان منوماً بالعناية المركزة في المستشفى العام لمدة أسبوعين

توفي، أمس الثلاثاء، أحد نزلاء التأهيل الشامل بالقنفذة بالتزامن مع وفاة نزيل آخر في ذات اليوم، وهي الوفاة الرابعة خلال شهرين من نزلاء تأهيل القنفذة نتيجة علل طبية مختلفة.

وأوضح لـ"سبق" متحدث "صحة القنفذة" إبراهيم المتحمي: "نزيل مركز التأهيل الشامل كان منوماً بالعناية المركزة في مستشفى القنفذة العام لمدة أسبوعين، وكان يعاني من نوبة ربو حادة والتهاب رئوي، وتوفي أمس؛ نتيجة هبوط بالتنفس والدورة الدموية".

وفي وقت سابق اليوم، واصلت "سبق" متابعتها للقضية ونشرت خبراً عن المتوفى الأول الذي انتقل إلى رحمة الله صباح أمس الثلاثاء وهو أحد نزلاء التأهيل الشامل بالقنفذة المصابين بالعنقز ضمن أمراض أخرى، والذي نشرت عنه "سبق"، أمس أيضاً، بعنوان ("العنقز" يصيب 3 نزلاء بـ"تأهيل القنفذة".. و"الصحة" تعد بزيارة المركز اليوم).

وتقدم ذوو المتوفى بشكوى للشرطة مطالبين بكشف أسباب الوفاة، بعد قرابة شهرين من وفاة نزيليْن سابقيْن من نزلاء المركز ذاته.

وعلمت "سبق" أن متوفى أمس له شقيق قد تُوفي قبل عام وهو من نزلاء تأهيل القنفذة في حينها، وسط مناشدات لأمير منطقة مكة المكرّمة، ووزير العمل والتنمية الاجتماعية، بتشكيل لجنة تحدّد أسباب الوفيات الماضية وإنقاذ النزلاء الحاليين؛ إن كانت الوفيات بأسباب عدوى أو إهمال.

وقال متحدث "صحة القنفذة" إبراهيم المتحمي؛ لـ"سبق" وصل المتوفى صباح أمس من مركز التأهيل الشامل إلى قسم الطوارئ، وكانت الوفاة بسبب قصور تنفسي حاد".

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