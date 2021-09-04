مركز الريادة الوقفي يطلق مسابقة "حكاية وقف" بجوائز تبلغ ربع مليون ريال

تسـتھدف الـمبدعـین مـن الـمملكة سـواء الـمواطـنین أو الـمقیمین

یطلق مـركـز الـریادة الـوقـفي الـذراع الـمعرفـي للھـیئة الـعامـة لـلأوقـاف غداً الأحـد، مـسابـقة فـنیة تـحت مـسمى "حـكایـة وقـف" بمجـموع جـوائـز تبلغ ربـع مـلیون ریال سـعودي، وتسـتھدف مـن خـلالـھا اسـتقطاب الـمبدعـین مـن الـمملكة الـعربـیة الـسعودیـة سـواء الـمواطـنین أو الـمقیمین وذلـك لـتقدیـم رسـائـلھم الإبـداعـیة فـي خـمسة مـجالات فـنیة.

ویـأتـي ذلـك فـي إطـار الاھـتمام الـملحوظ بـالـنشاط الـفني فـي المملكة والذي یسھم بدوره في إیصال الرسالة والمعنى بصورة أقرب وأسھل للمتلقي، وإیـمانـاً بـوجـود مـواھـب فـنیة مـتعددة، حيث حـددت الـلجنة الـعلیا لـلمسابـقة عـدة مـسارات إبـداعـیة ھـي: مـسار الـتصویـر الـفوتـوغـرافـي، ومـسار الـفنون الجـمیلة، ومـسار الأفـلام الـقصیرة، ومـسار الـرسـم الـرقـمي، ومـسار الـقصص الـقصیرة.

وینتھـي الـتسجیل فـي الـمسابـقة مـنتصف شھـر دیـسمبر مـن الـعام الـحالـي ویـسعى مـركـز الـریـادة الـوقـفي مـن خـلال الـمسابـقة إلـى رفـع مسـتوى الـوعـي بـأھـمیة قـطاع الأوقـاف فـي الـتنمیة الاقـتصادیـة والاجـتماعـیة، والـعمل عـلى إیـجاد مـنتجات ثـقافـیة ومـعرفـیة تـسھم فـي نشـر ثـقافـة الأوقـاف وتـوثـیق الأوقـاف الـتاریـخیة والـمعاصـرة، وتـمكین الـمجتمع مـن الـتع ّرف عـلى الإرث الـوقـفي مـن خـلال الأعمال الفنیة بأنواعھا المختلفة.

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