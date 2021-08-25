"الجبير" يبحث العلاقات الثنائية مع وزيرة خارجية كولومبيا

استعرض عبر اتصال هاتفي القضايا ذات الاهتمام المشترك

أجرى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بنائبة رئيس جمهورية كولومبيا وزيرة الخارجية السيدة / مارتا لوسيا راميريز.

وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.