لهذا كانت ينبع الأشد حرارة بالعالم.. "خارطة طقس الثلاثاء" بتوقيع "المسند"

قال: تُعاود السحب فتتشكل فوق المرتفعات الجنوبية الغربية وقد تهطل أمطار

قال أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات" الدكتور عبدالله المسند: إن السحب قد تُعاود فتتشكل فوق المرتفعات الجنوبية الغربية، وقد يهطل منها بعض الأمطار.

وأضاف، عبر حسابه في "تويتر": "متوقع أن تكون الرياح شمالية شبه نشطة في الشمال الشرقي وشمال ووسط الوسطى".

وتابع: "جاءت ينبع كأشد مدينة حرًّا على مستوى #العالم ليوم أمس؛ بينما #عرفات خامس محطة في العالم، وقد يعود هذا إلى حركة الرياح السطحية الشرقية الحارة؛ علاوة على الرياح العلوية الشاقولية (العمودية) الهابطة".