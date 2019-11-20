مدير جامعة المجمعة يستقبل مبتكري "المشفر" و"وسادة السلامة"

بعد المشاركة ببراءة الاختراع الدولية "كاشف إيماءات العين"

استقبل مدير جامعة المجمعة د. خالد بن سعد المقرن بمكتبه، الفريق البحثي الابتكاري المشارك ببراءة الاختراع الدولية الأولى لجامعة المجمعة المسمّاة بـ: "كاشف إيماءات العين" EYE GESTURE" DETECTION".

جاء ذلك، بحضور وكيل الجامعة د مسلم بن محمد الدوسري، وعميد كلية العلوم الطبية التطبيقية د. مازن بن مشبب القحطاني.

ورحب مدير الجامعة بالفريق المخترع، واطلع على التطبيق المبتكر لاستعمال إيماءات العين في الكتابة والتشفير اللغوي، كما اطلع على خطوات إنجاز البراءة، واستمع مع الاطلاع إلى الشرح الوافي للابتكار وكيفية الاستفادة منه في مجالات عدة تخدم المجتمع وخاصة المرضى المعاقين ذوي الاحتياجات الخاصة.

ويضم فريق المخترعين، مجموعة متنوعة من التخصصات العلمية، الطبية والتقنية واللغوية من داخل وخارج جامعة المجمعة، واستطاع هذا الفريق بقيادة الأستاذ المشارك واستشاري علم الأنسجة والخلايا بكلية العلوم التطبيقية بالمجمعة بقسم المختبرات الطبية الدكتور رائد بن سليم البرادعي، من خلال العمل الذي استمر قرابة عام، من تسجيل أول براءة اختراع دولية باسم الجامعة بمكتب الملكية الفكرية لبراءات الاختراع بالمملكة المتحدة.

ويضم فريق المخترعين أيضًا: الأستاذ المساعد بكلية علوم الحاسب مهندس الاختراع د.عبد الرحمن الربيعان، ومدير مستشفى الملك خالد بالمجمعة الدكتور خالد القحطاني، والأستاذ المساعد بكلية التربية د. أحمد إبراهيم ندا، والأستاذ المساعد بكلية العلوم التطبيقية د. فضيل أحمد عبد الودود.

ويخدم الاختراع شريحة مهمة من المجتمع الإنساني، وهي شريحة مرضى الإعاقات الذين فقدوا القدرة على التواصل اللفظي والحركي؛ بسبب الشلل التام كمرضى الجلطات الدماغية ومن في حكمهم.

فقد يعاني هؤلاء المرضى آلامًا مبرحةً تستمر لأيام وربما أسابيع وشهور، وهم لا يستطيعون إخبار أطبائهم وذويهم بذلك؛ بسبب عدم قدرتهم علي التكلم والنطق، ولهذا فإن هذا الاختراع يفتح باب الأمل أمام هؤلاء المرضى للتعبير عن أنفسهم والتواصل مع ذويهم وأطبائهم.

ويستخدم الاختراع تقنيات الذكاء الاصطناعي عبر خوارزميات وتقنيات عديدة لتحويل إيماءات وحركات العين المشفرة إلى مؤشر يستطيع المرور على الحروف عبر أبجدية موجودة مسبقًا على شاشة عرض أمام المريض، ومن ثَمَّ يستخدم المريض إيماءات العين في كتابة الحرف وتكوين كلمات وجمل، ويعمل أعضاء فريق الاختراع حالياً على تطوير النظام المبتكر ليتم توفيره للمرضى عبر منصات الأجهزة الذكية ليكون متاحا لمرضى الإعاقات بشكل سهل ويسير عبر موقع جامعة المجمعة المالك الرسمي والمسجل باسمها.

يذكر أنه جرى اعتماد تطبيق حقيقي للابتكار في الجامعة مُبرمَجًا على أجهزة IOS، وكذلك على أجهزة الحاسب المحمولة باسم المرمز البصري لجامعة المجمعة، وسيعرض الاختراع وسيشارك به في مؤتمرات ومعارض ابتكارات علمية، محليًا وإقليميًا ودوليًا.

وفي الإطار، ذاته عرض الابتكار الآخر من رئيس فريق المخترعين، وكيل الجامعة أ.د مسلم بن محمد الدوسري، باختراع وسادة مراقبة وسلامة الأفراد في المركبات والمؤسسات سجل بمكتب البراءات في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بالأسبقية، وجار العمل على تسجيله دولياً بمكتب الاختراعات الدولي بجنيف بدعم كلي من جامعة المجمعة.

وعرض نموذج واقعي للاختراع من وكيل الجامعة، وشاهد مدير الجامعة عرضاً تفصيلياً عن الاختراع ومراحل العمل التي مر بها وأهمية وجود مثل هذه الاختراعات للمجتمع.

وأبدى مدير الجامعة، إعجابه بما شاهد من جهود ابتكارية تهدف إلى توفير وسائل آمنة لحماية الأفراد في المركبات، وحث الفريق على تطوير الابتكار وتوسيع دائرة الاستفادة من إمكانياته في مواقع وقطاعات عدة.

عرض الاختراع بقيادة وكيل الجامعة، أ.د مسلم بن محمد الدوسري، صاحب الفكرة والمبادرة في الخدمات المجتمعية، وشارك في عرض الاختراع من فريق الابتكار، د. رائد بن سليم البرادعي، و محمود أحمد أبوقتله، وفلاج بن بداي عبد الله الحربي.

ويأتي الابتكار لحل مشاكل مجتمعية حدثت خلال الأعوام السابقة، تكرر خلالها حدوث حالات نسيان الطلاب في مركبات وحافلات أثناء ذهابهم للمدرسة أو بعد عودتهم، مما نتج عنه حالات اختناق ووفاة؛ بسبب عدم رصد وتنبه السائق لوجود الطالب، مما دعت الحاجة الملحة إلى وجود ابتكار ينهي هذه المشاكل من خلال اختراع وسادة لمراقبة وسلامة الأفراد تضمن -بمشيئة الله- تطبيق أعلى درجات الحماية والأمان بابتكار قارئ حراري برموز محددة مرتبطة بنظام مراقبة شامل ودقيق ولاسلكي يرصد تواجد الأشخاص من عدمه.

وفي الإطار ذاته، سيمثل هذا الاختراع نقلة علمية في تطبيقه على حافلات كنموذج أولي، وسيعتمد مستقبلاً في نظام السلامة في وزارة التعليم، بالإضافة إلى عرضه على عدة جهات للاستفادة منه، مثل المرور وقطاع النقل العام.

يذكر أنه جرى اعتماد نموذج حقيقي للابتكار في الجامعة ممثلاً في مراقبة أربعة مقاعد مع وحدة مراقبة رئيسية لعرضه في عدة مؤتمرات ومعارض ابتكارات علمية محليًا وإقليميًا ودوليًا.

وفي ختام اللقاء، قدم الفريق العلمي شكره لمدير الجامعة، على دعمه اللامحدود لجميع المخترعين بجامعة المجمعة، وتم إهداؤه وثيقتي التسجيل لبراءة الاختراع الدولي مع نموذج حقيقي للاختراعين.