الحصيني: "غدق" مستمرة بهطولاتها الغزيرة على هذه المناطق

عضو لجنة تسمية الحالات المناخية: تتواصل الأمطار اليوم وليلة الأحد

توقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات المناخية عبدالعزيز الحصيني؛ استمرار الحالة الماطرة "غدق" اليوم السبت وليلة الأحد، على أجزاءٍ من مكة المكرّمة وتربة والباحة والقنفذة.

وقال عبر حسابه في "تويتر": "غدق".. يُتوقع اليوم السبت وليلة الأحد أمطار - بإذن الله -على أجزاءٍ من مناطق: مكة المكرّمة والطائف وتربة والخرمة ورنية والليث والقنفذة والباحة وبيشة وجازان وشقراء والمجمعة وجنوب القصيم وعفيف وغرب الأفلاج والشرقية وجنوب المدينة.