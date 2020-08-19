"السلمي" للمرتبة العاشرة ببلدية الشواق

صدر قرار أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، بترقية رئيس بلدية الشواق بمحافظة الليث المهندس عابد بن عويض السلمي، ترقية استثنائية للمرتبة العاشرة.

وقدّم رئيس البلدية شكره وامتنانه للأمين على هذه الثقة؛ واعدًا ببذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة كامل نطاق بلدية الشواق وسكانها.