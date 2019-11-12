جريمة جديدة.. الجيش التركي يطلق النار على مظاهرة للأكراد شمال سوريا

مقتل محتجين اثنين وإصابة 7

أقدمت القوات التركية التي تسير دوريات مشتركة في شمال سوريا بموجب اتفاق بين أنقرة وموسكو، على استخدام الذخيرة الحية، اليوم (الثلاثاء) ضد متظاهرين قرب مدينة كوباني التي يغلب الأكراد على سكانها، وذلك في جريمة وحشية جديدة تضاف إلى سلسلة الجرائم التي ارتكبتها تركيا ضد سكان شمال سوريا منذ اجتياحها للمنطقة.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن شخصين قتلا بينما أصيب سبعة آخرون قرب كوباني؛ نتيجة إطلاق النار، وفقاً لـ"رويترز".

من جهته، ذكر المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية مصطفى بالي، في تغريدة أن "الجيش التركي يطلق الذخيرة الحية على المتظاهرين الأكراد ويقتلهم في وضح النهار".

واتفقت روسيا وتركيا بموجب تفاهم توصلتا إليه في وقت لاحق على إبعاد مقاتلي الوحدات لمسافة 30 كيلومتراً على الأقل جنوبي الحدود وإجراء دوريات مشتركة، وقد أعلن الأكراد انسحابهم بالفعل.