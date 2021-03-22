"البلد يسير على غير هدى".. فرنسا تطالب الاتحاد الأوروبي بمساعدة لبنان

"لو دريان" أعرب عن إحباطه من فشل تشكيل الحكومة الجديدة

طالب وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، اليوم (الاثنين)، نظراءه في الاتحاد الأوروبي النظر في سبل مساعدة لبنان الذي يواجه أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود.

وقال "لو دريان" لدى وصوله إلى اجتماع لوزراء خارجية التكتل: "إن فرنسا تتمنى أن نبحث قضية لبنان"، وفقاً لـ"رويترز".

وقال: "البلد يسير على غير هدى ومنقسم، وعندما ينهار بلد ما يجب أن تكون أوروبا مستعدة".

وأعرب الوزير الفرنسي عن إحباطه من فشل جهود تشكيل حكومة جديدة في لبنان.