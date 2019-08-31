أمير الشرقية يدشن فصول "الطفولة المبكرة" و"المدرسة الذكية"

أكد أن قيادة المملكة تعتبر التعليم أولوية تنموية

دشن أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، مساء اليوم السبت، فصول الطفولة المبكرة والمدرسة الذكية، بحضور مدير عام تعليم المنطقة الشرقية ناصر بن عبدالعزيز الشلعان، وذلك بمدرسة عمرو بن أمية بحي الجامعيين الدمام.

ونوه سموه بما توليه القيادة الرشيدة -أعزها الله- من دعم واهتمام للتعليم باعتباره أولوية تنموية، وركيزة في تطوير المجتمع ومنافسة الدول المتقدمة، مبيناً أن هذه المشروعات هي جزء من سلسلة المشروعات التطويرية التي يشهدها القطاع التعليمي.

وأضاف أن "تحسين البيئة التعليمية ودمج الوسائل التقنية، هي مواكبة مطلوبة لمتطلبات التعليم الحديث، وإضافة الوسائل التفاعلية التي تجذب انتباه الطلاب"، متمنياً لمنسوبي قطاع التعليم التوفيق والإعانة، مذكراً بما تضمنه كتاب الله وسنة رسول الله من آيات وأحاديث تبين فضل التعليم والعلم.