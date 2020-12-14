بالفيديو.. وزير يمني: مَن كان يتوقع أن بلاد سام وأرض الإيمان والحكمة تصبح مرتعاً للفرس

"عطية" خلال لقاء تلفزيوني: الحوثيون عملاء لإيران بشكل فظيع لتغيير الهوية العربية

أكد وزير الأوقاف والإرشاد اليمني الدكتور أحمد عطية أن تعليق صور الخميني وتسمية دفعات الخريجين من جامعات اليمن باسم قاسم سليماني، هي عمالة بشكل فظيع يمارسها الحوثيون لتغيير الهوية اليمنية العربية إلى الفارسية.

وقال خلال لقاء تلفزيوني على قناة سهيل اليمنية تعليقاً على اعترافات لعدد من الحوثيين بوجود إيرانيين وعراقيين يقاتلون بجنابهم، مفنداً أكذوبة الحوثي الذي يدعي أنه يمني وفكره يمني، وهي لا تمر على الطرشان فضلاً عن العقلاء.

وقال "عطية": الحوثي في جامعة صنعاء يخرج دفعات من الطلاب باسم قاسم سليماني ويعلق صورة الخميني بساحات الجامعات والميدان، مضيفاً من كان يظن أن بلاد سام وأرض الإيمان والحكمة تعلق فيها صور الفرس.

وعن السعودية قال "عطية" إن علاقة المملكة باليمن قديمة قدم البلدين وتاريخهما ولا ينكر جهود السعودية مع اليمن الإ جاحد حاقد على اليمن والمملكة، مؤكداً أنه لولا الله ثم المملكة لكانت المراجع الإيرانية الفارسية يتجولون في جميع شوارع اليمن.

وكشف وزير الأوقاف اليمني أن الحوثيين عملاء لإيران بشكل فضيع جداً ويتهمونا بالعمالة للسعودية، مبيناً أنه عربي ومن أصول عربية ولما جار الحوثي وتسلط بدعم من إيران لجأنا لأشقائنا في بلاد الحرمين الشريفين الذين تربطنا بهم روابط الدين واللغة والجوار ولولا تسلط الحوثيين لما استعنا بأي دولة حول العالم.

وجدد الدكتور أحمد عطية في ختام حديثه أن إيران دولة عنصرية مقيتة تتعامل مع السنة في بلدهم بكل عنصرية والأحواز أكثر دليل رآه العالم فهي أكبر دولة تصدر الإرهاب اليوم، لافتاً إلى أن الاختلاف مع إيران هو عقدي وليس هناك أي روابط دينية معهم.