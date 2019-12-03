الأفلاج.. ضبط مصنع للخمور يديره وافد آسيوي

عثر بداخله على ٣٤ قارورة عرق جاهزة للتداول

نجحت الجهات الأمنية في الأفلاج في ضبط مصنع للخمور يديره وافد آسيوي.

وفي التفاصيل: كشفت مصادر لـ"سبق"، أنه بمتابعة أحد العمالة ومداهمة منزله عُثر بداخله على ٣٤ قارورة عرق جاهزة للتوزيع، وأدوات لتجهيز المسكر "العرق".

تم تحرير محضر بالواقعة، وتسليم الآسيوي للجهات ذات الاختصاص.