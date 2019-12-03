الأفلاج.. ضبط مصنع للخمور يديره وافد آسيوي

نجحت الجهات الأمنية في الأفلاج في ضبط مصنع للخمور يديره وافد آسيوي.
وفي التفاصيل: كشفت مصادر لـ"سبق"، أنه بمتابعة أحد العمالة ومداهمة منزله عُثر بداخله على ٣٤ قارورة عرق جاهزة للتوزيع، وأدوات لتجهيز المسكر "العرق".
تم تحرير محضر بالواقعة، وتسليم الآسيوي للجهات ذات الاختصاص.
عثر بداخله على ٣٤ قارورة عرق جاهزة للتداول
نجحت الجهات الأمنية في الأفلاج في ضبط مصنع للخمور يديره وافد آسيوي.
وفي التفاصيل: كشفت مصادر لـ"سبق"، أنه بمتابعة أحد العمالة ومداهمة منزله عُثر بداخله على ٣٤ قارورة عرق جاهزة للتوزيع، وأدوات لتجهيز المسكر "العرق".
تم تحرير محضر بالواقعة، وتسليم الآسيوي للجهات ذات الاختصاص.