الأفلاج.. ضبط مصنع للخمور يديره وافد آسيوي

عثر بداخله على ٣٤ قارورة عرق جاهزة للتداول

نجحت الجهات الأمنية في الأفلاج في ضبط مصنع للخمور يديره وافد آسيوي.

وفي التفاصيل: كشفت مصادر لـ"سبق"، أنه بمتابعة أحد العمالة ومداهمة منزله عُثر بداخله على ٣٤ قارورة عرق جاهزة للتوزيع، وأدوات لتجهيز المسكر "العرق".
تم تحرير محضر بالواقعة، وتسليم الآسيوي للجهات ذات الاختصاص.

الأفلاج مصنع خمور

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03 ديسمبر 2019 - 6 ربيع الآخر 1441 09:32 PM

عثر بداخله على ٣٤ قارورة عرق جاهزة للتداول

الأفلاج.. ضبط مصنع للخمور يديره وافد آسيوي

مسلّم الهواملة

الأفلاج

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نجحت الجهات الأمنية في الأفلاج في ضبط مصنع للخمور يديره وافد آسيوي.

وفي التفاصيل: كشفت مصادر لـ"سبق"، أنه بمتابعة أحد العمالة ومداهمة منزله عُثر بداخله على ٣٤ قارورة عرق جاهزة للتوزيع، وأدوات لتجهيز المسكر "العرق".
تم تحرير محضر بالواقعة، وتسليم الآسيوي للجهات ذات الاختصاص.

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الأفلاج مصنع خمور

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