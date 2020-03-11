فيلم "كونتيجيون" تَنَبأ بتفشي فيروس كورونا قبل 10 سنوات

إقبال محدود عام 2011 إلى المرتبة الثامنة عالميًّا بعد انتشار الفيروس

قفز فيلم "كونتيجيون" إلى صدارة الأفلام الأكثر مشاهدة حاليًا؛ رغم أن الإقبال على الفيلم عند صدوره عام 2011 لم يكن كبيرًا على الرغم من وجود نجوم ومشاهير، من ضمنهم "مات ديمون، وجود لو، وغوينث بالترو، وكيت وينسلت، ومايكل دوغلاس".

فيلم "كونتيجيون" جاء في المرتبة الحادية والستين من حيث الأرباح التي حققها عام 2011 في جميع أنحاء العالم.

لكن الفيلم عاد ثانية بشكل مفاجئ إلى قائمة الأفلام الأكثر طلبًا من متجر "آيتيونر" الإلكتروني الخاص بشركة آبل؛ إثر ارتفاع معدل البحث عن اسم الفيلم في موقع غوغل، طِبقًا لـ"بي بي سي".

وقالت شركة "وارنر براذرز" التي أنتجت الفيلم: إن ترتيب الفيلم جاء في المرتبة 270 في دليلها لشهر ديسمبر الماضي لأكثر الأفلام شهرة، بعدما بدأت أخبار تفشي مرض كوفيد- 19 تظهر في الصين. ولكن بعد ثلاثة أشهر فقط، قفز فيلم كونتيجيون إلى المرتبة الثامنة، وجاء مباشرة بعد فيلم هاري بوتر.

كل ذلك بسبب أوجه التشابه بين سيناريو الفيلم المكتوب قبل عشر سنوات والأحداث الحقيقية لتفشي فيروس كورونا حاليًا.

في الفيلم، تلقى سيدة أعمال حتفها (تقوم بأداء الدور الممثلة بالترو) بسبب عدوى فيروس غامض وقاتل أثناء رحلتها إلى الصين؛ ولكن ليس قبل أن تطلق شرارة إعلان حالة طوارئ صحية في جميع أنحاء العالم.

ويُعد ذكر الصين كمهد للفيروس، واحدًا من أوجه التشابه الكثيرة مع واقعنا حاليًا؛ وهو ما عزز شعبية الفيلم في الأسابيع الأخيرة.

وتَجدد الاهتمام بالفيلم، بعد أن نشرت الممثلة الأمريكية غوينيث بالترو، صورة لنفسها مرتدية كمامة، في رحلة عبر الأطلسي في 26 فبراير الماضي.

وكتبت الممثلة في صفحتها على موقع إنستغرام التي يتابعها أكثر من ستة ملايين متابع: "لقد كنت فعليًّا في هذا الفيلم، اجعل نفسك آمنًا ولا تصافح أحدًا واغسل يديك كثيرًا".

هناك أوجه تشابه مذهلة بين ما يحدث حاليًا وفيلم كونتيجيون؛ إذ تصاب "بالترو" في الفيلم بعدوى الفيروس، المسمى "إم إي في 1"، من طاهٍ في هونغ كونغ، كان قد لامس خنزيرًا مذبوحًا انتقلت العدوى إليه عن طريق الخفافيش، بعد أن صافحته الممثلة في الفيلم.

ثم تسافر إلى بلدها وتمرض بشدة وتموت بعد ذلك بوقت قصير، وسرعان ما يموت ابنها أيضًا، ولكن تَبَيّن أن زوجها، الذي يقوم بدوره الممثل مات ديمون، محصّن بنظام مناعي جيد.

وفي الواقع يعتقد خبراء الصحة أن انتقال العدوى من حيوان إلى إنسان في مدينة ووهان الصينية كان السبب وراء تفشي مرض كوفيد- 19 في ديسمبر الماضي.

ويُعتقد أن فيروس كورونا بدأ في الخفافيش، كما كان الحال في وباء سارس الذي تفشى بين عاميْ 2002 و2003، ثم انتقل إلى البشر بطرق أخرى ومن حيوانات أخرى.