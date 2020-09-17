شاهد.. أول سعودية تعمل في تلميع السيارات: أسعى لخلق بيئة عمل جديدة للفتيات

"زهراء حمادة" عبّرت عن حماسها لخوض هذه التجربة المختلفة في المجتمع

كشفت زهراء حمادة، أول سعودية متدربة تعمل في مجال تظليل وتلميع السيارات، عن رغبتها في تجربة شيء جديد ومختلف بمجال المهن المحصورة في نطاق محدود وضيق للرجل، مشيرة إلى أنها اندفعت لهذه المهنة بقوة بعد فترة من تجربتها، وإعجابها بهذا العمل، وعبرت عن حماسها لخوض هذه التجربة الجديدة والمختلفة في المجتمع.

وفي التفاصيل، أكدت "زهراء" لبرنامج سيدتي على روتانا خليجية استعدادها لاستقبال سيارات العملاء للعمل على تلميعها، وتنجيدها، وتظليلها، وغيرها من أعمال تزيين السيارة.

وأوضحت أنها لم تجد وظيفة بعد إنهاء دراستها، لكنها لم تجلس في البيت في انتظارها، بل بحثت بنفسها، وطورت من مهاراتها وإمكانياتها، وخاضت مجالات مختلفة أخرى عما تعلمته ودرسته في تخصصها. لافتة إلى أنها تسعى بهذا المشروع لتصميم عملها الخاص، وتخلق بيئة عمل جديدة لغيرها من الفتيات.

من جهته، اعتبر الممثل الإداري للمشروع ضياء التكية هذا المشروع جديدًا على الشارع التجاري في المنطقة والسعودية، بافتتاح مركز لتلميع السيارات بكوادر نسائية، واصفًا المشروع بالغريب؛ إذ وجد صعوبة في بدايته، لكنه كان تجربة وتحديًا للمرأة السعودية التي يمكن أن تنجح في العمل بأي مجال.