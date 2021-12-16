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في إطار التعبير عن العلاقات الأخوية التاريخية الوطيدة التي تربط القيادتين والشعبين

التواصل الحكومي يُصدر الهوية الإعلامية الموحدة للاحتفاء باليوم الوطني البحريني

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أصدر مركز التواصل الحكومي بوزارة الإعلام، الهوية الإعلامية الموحدة وشعارها اللفظي "روابط راسخة"؛ وذلك لمشاركة المملكة في الاحتفاء باليوم الوطني الخمسين لمملكة البحرين الشقيقة.

وأتاح المركز استخدام الهوية بصيغتها المفتوحة على موقعه الإلكتروني؛ لتستفيد منها الجهات الحكومية والخاصة والأفراد.

يأتي ذلك في إطار التعبير عن عمق العلاقات الأخوية التاريخية الوطيدة التي تربط القيادتين والشعبين الشقيقين، وما تشهده من تطور ونماء مستمر على المستويات كافة.