بعد شكوى.. "الصحة" تُدخل "مريض الجلطة" إلى مدينة مكة الطبية

لإجراء المزيد من الفحوص والتحاليل وتقديم الرعاية الصحية

قالت مصادر في التجمع الصحي بمكة المكرمة لـ"سبق" إنه تم نقل الإعلامي "أحمد الأحمدي" والذي تعرض لجلطة الأسبوع الماضي؛ إلى مدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة؛ لتلقي العلاج.



وقال مصدرٌ في التجمع الصحي بمكة المكرمة إنه استمرارًا لما قُدم للمريض بمستشفى حراء العام، وللاطمئنان على صحته وسلامته ولمزيد من العناية، فقد تم نقل الحالة للمدينة الطبية لإجراء المزيد من الفحوص والتحاليل، وتقديم الرعاية الصحية، متمنيًا له موفور الصحة.



وكانت "سبق" نشرت خبرًا بعنوان "بين استبعاد مستشفى لإصابته وتأكيد آخر.. مواطن بمكة يتعرّض لجلطة والصحة تحقق"؛ جاء فيه أن مواطنًا اتهم مستشفى بمكة باستبعاد إصابته بجلطة عند مراجعته، قبل أن يؤكد مستشفى خاص بجدة إصابته بالجلطة، وسط مطالبات من المواطن بضرورة فتح تحقيق حول شكواه ضد المستشفى على وجه السرعة.



وشدد التجمع الصحي بمكة المكرمة حينها على لسان متحدثه، بأنه تم التوجيه عاجلاً لمتابعة حيثيات الشكوى، وأنه سيتم تحويلها للشؤون القانونية للتحقيق فيما إذا كان هناك تقصير.