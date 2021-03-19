"فيصل بن فرحان "يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية البرتغال

بحثا العلاقات الثنائية وسبل تطويرها في شتى المجالات

تلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً اليوم، من وزير خارجية الجمهورية البرتغالية أوقستو سانتوس سيلفا.



وتم خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تطويرها وتعزيزها في شتى المجالات، إضافة لتبادل وجهات النظر في عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.