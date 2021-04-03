تنمية البديع بالأفلاج تختتم برنامجها التدريبي في الاختبار التحصيلي

قدمه نخبة من المتخصصين عبر زووم.. واستفاد منه 180 طالبًا وطالبة

اختتمت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالبديع في محافظة الأفلاج، البرنامج التدريبي "التدريب على أداء الاختبار التحصيلي"، الذي قدمه نخبة من المتخصصين في المواد العلمية عن طريق برنامج زووم.

وقدم البرامج مبارك بن مفلح القليب في تخصص أحياء، وياسر بن عبدالله الغياثات في تخصص الكيمياء، وماجد بن عبدالله الدوسري، وظافر بن إدريس آل دحيم، في تخصص الرياضيات.

يذكر أن البرنامج التدريبي استمر على مدى تسعة أيام من الساعة السادسة والنصف مساء حتى الثامنة، واستفاد منه نحو 180 طالبًا وطالبة خلال فترة التدريب.

وثمن مجلس إدارة تنمية البديع للمدربين والمشاركين على ما بذلوه من جهد خلال فترة التدريب، وقدمت لهم بطاقات شكر وتقدير؛ عرفانًا بجهودهم.