أمريكا تدرج روسيا ضمن قائمة "الجنسيات المشردة"

لا توجد على أراضيها قنصلية تابعة لواشنطن

صنفت وزارة الخارجية الأمريكية وثيقة روسيا ضمن "الجنسيات المشردة" التي لا يستطيع مواطنوها الحصول على تأشيرة هجرة أمريكية على أراضي بلادهم؛ بحسب ما أورد اليوم "الأحد" موقع "روسيا اليوم".

وأدرجت "الخارجية" روسيا في قائمة "الجنسيات المشردة"، التي تعني الدول التي لا توجد على أراضيها قنصلية أمريكية أو يكون الوضع السياسي أو الأمني فيها هشًّا أو غامضًا إلى درجة لا تسمح للموظفين القنصليين المحدود عددهم بمعالجة طلبات الحصول على تأشيرة الهجرة إلى الولايات المتحدة.

ووفقًا لوثيقة نشرتها "الخارجية" على موقعها الإلكتروني: تضم القائمة بالإضافة إلى المواطنين الروس مواطني كوبا وإريتريا وإيران وليبيا والصومال وجنوب السودان وسوريا وفنزويلا واليمن.

ودعت الوزارة مواطني هذه الدول بالتوجه إلى دول أخرى في حال رغبتهم بالحصول على تأشيرة هجرة أمريكية.