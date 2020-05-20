"الصحة": تسجيل 2691 إصابة جديدة بفيروس "كورونا".. والإجمالي يرتفع إلى 62545

أعلنت وزارة الصحة في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء الموافق 20/ 5/ 2020م، عن تسجيل 2691 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال يوم أمس الثلاثاء، ليصل إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 62545 إصابة، منهم 40% من السعوديين و60% من غير السعوديين، وبلغ عدد الحالات الحرجة 276 حالة يتلقون العلاج في غرف العناية المركزة بالمستشفيات.

وقال المتحدث باسم "الصحة" الدكتور محمد العبدالعالي: إن عدد المتعافين الجدد بالفيروس بلغ 1844 حالة، وبلغ إجمالي حالات التعافي 33478 حالة.

وتابع المتحدث: إن عدد الوفيات الجدد بلغ 10 حالات، ليصل عدد ضحايا "كورونا" إلى 339 متوفىً.