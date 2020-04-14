المدينة المنورة تشهد تراجعًا في معدل الإصابات بـ"كورونا"

شهدت تسجيل 7 حالات تعافٍ جديدة و4 وفيات بالفيروس

تراجع معدل الإصابات بفيروس كورونا في المدينة المنورة هذا اليوم؛ حيث تم تسجيل 50 حالة إصابة جديدة، فيما تعافى 7 حالات جديدة، ورصدت أربع وفيات، ليصبح عدد الحالات المسجلة 829 حالة؛ منها 29 حالة وفاة، و11 حالة شفاء.

وسجّلت محافظة ينبع 21 حالة لتكون الأولى بين محافظات المدينة المنورة من حيث عدد الإصابات، وشهدت الحناكية حالتَيْ إصابة، فيما سجّلت محافظة العلا حالة واحدة.

ووفقًا لوزارة الصحة: فإن عدد المصابين في منطقة المدينة المنورة بلغ 853 حالة؛ منها 813 حالة نشطة، إضافة إلى 29 حالة وفاة، و11 حالة شفاء.

فيروس كورونا الجديد

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14 إبريل 2020 - 21 شعبان 1441 04:50 PM

شهدت تسجيل 7 حالات تعافٍ جديدة و4 وفيات بالفيروس

المدينة المنورة تشهد تراجعًا في معدل الإصابات بـ"كورونا"

خالد الشاماني

المدينة المنورة

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تراجع معدل الإصابات بفيروس كورونا في المدينة المنورة هذا اليوم؛ حيث تم تسجيل 50 حالة إصابة جديدة، فيما تعافى 7 حالات جديدة، ورصدت أربع وفيات، ليصبح عدد الحالات المسجلة 829 حالة؛ منها 29 حالة وفاة، و11 حالة شفاء.

وسجّلت محافظة ينبع 21 حالة لتكون الأولى بين محافظات المدينة المنورة من حيث عدد الإصابات، وشهدت الحناكية حالتَيْ إصابة، فيما سجّلت محافظة العلا حالة واحدة.

ووفقًا لوزارة الصحة: فإن عدد المصابين في منطقة المدينة المنورة بلغ 853 حالة؛ منها 813 حالة نشطة، إضافة إلى 29 حالة وفاة، و11 حالة شفاء.

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فيروس كورونا الجديد

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