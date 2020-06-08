رياح نشطة وأتربة مثارة على أجزاء من تبوك

تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية وتشمل 3 محافظات

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على أجزاء من منطقة تبوك، تشمل مدينة تبوك ومحافظات الوجه وأملج وتيماء.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة السابعة مساءً.

تبوك حالة الطقس

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08 يونيو 2020 - 16 شوّال 1441 09:34 AM

تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية وتشمل 3 محافظات

رياح نشطة وأتربة مثارة على أجزاء من تبوك

وكالة الأنباء السعودية (واس)

تبوك

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نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على أجزاء من منطقة تبوك، تشمل مدينة تبوك ومحافظات الوجه وأملج وتيماء.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة السابعة مساءً.

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