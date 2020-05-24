شاهد كيف كانت معايدة 10 وزراء للمواطنين والمقيمين بالمملكة

في مقطع فيديو بثه مركز التواصل الحكومي على "تويتر"

بث حساب مركز التواصل الحكومي بـ"تويتر"، فيديو أظهَرَ عددًا من الوزراء وهم يقدمون التهاني للمواطنين والمقيمين في المملكة بعيد الفطر المبارك؛ داعين الله أن يُزيل الغمة عن الأمة، وأن يحفظ الجميع، وأن يُديم الصحة والعافية، وأن يتقبل الصيام والطاعات خلال شهر رمضان الكريم.

وتَوَجّه الوزراء بالدعاء للمولى عز وجل، بأن يُديم الأمن والأمان في المملكة، وأن يحفظ أهلها والمقيمين فيها من الابتلاءات، وأن يرفع عن الجميع هذه الغمة ويشفي جميع المرضى.