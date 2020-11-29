جهّزوا الدفايات.. كراني: بعد 72 ساعة نستقبل فترة انتقالية وتقلبات جوية متسارعة

قال: درجات حرارة منخفضة تعد مؤشراً لقدوم شتاء قارس وبعون الله ممطر.. استعدوا

قال خبير الطقس حسن كراني؛ نستقبل ديسمبر بعد 72 ساعة بفترة انتقالية مبكرة بين فصلَي الخريف والشتاء بتقلبات جوية سريعة ومتلاحقة.. ودرجات حرارة منخفضة تعد مؤشراً لقدوم شتاء قارس وبعون الله ممطر.. بصحبة تقلبات جوية متسارعة.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: علينا من الآن الاستعداد لذلك.. لأننا نعيش فترة تغيُّر مناخي.