عَدّاء الأخضر "الصناع".. يتوّج بذهبية العالم في سباق 400 متر

توج عَدّاء المنتخب السعودي لألعاب القوى لذوي الإعاقة، نور الصناع، بالميدالية الذهبية في بطولة العالم لألعاب القوى لذوي الإعاقة بدبي.



وحقّق الصناع الإنجاز بحلوله أولًا في السباق الذي جرى اليوم على مضمار ملعب نادي دبي للإعاقة، بزمن 22 : 53 ثانية، ليحصد الأخضر الميدالية العالمية الثانية في البطولة، بعد فضية عبدالرحمن القرشي في سباق 100 متر كراسي متحركة.



وعبّر العدّاء نور الصناع عن سعادته بهذا الإنجاز، الذي حققه للمملكة، ورفع التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- وللأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية، ورئيس اللجنة البارالمبية السعودية، وللشعب السعودي، مثمنًا جهود الجهازين الفني والإداري للمنتخب معهم كلاعبين خلال فترة المعسكرات والتحضيرات التي سبقت المشاركة، متمنيًا أن يواصل حضوره القوي في البطولات المقبلة.



وقال: "الحمد لله على هذه الذهبية التي أتت بعد منافسة قوية من لاعبين مميزين عالميًّا، رغم إصابتي قبل السباق وعدم خوضي للتدريبات في اليومين الماضيين.