"الجمارك" تقلّص المستندات المطلوبة للاستيراد لـ"مستندين"

لضمان المرونة وتيسيرًا لحركة التبادل التجاري

أعلنت الجمارك السعودية، أنها قلّصت المستندات اللازمة للاستيراد إلى مستندين فقط (الفاتورة، بوليصة الشحن)، بعد أن كانت تتطلب تلك العملية 12 مستندًا في السابق.

وأوضحت "الجمارك" أن ذلك الإجراء يأتي لضمان انسيابية ومرونة تدفق الواردات وتيسيرًا لحركة التبادل التجاري.

الجمارك السعودية

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30 أكتوبر 2020 - 13 ربيع الأول 1442 08:01 PM

لضمان المرونة وتيسيرًا لحركة التبادل التجاري

"الجمارك" تقلّص المستندات المطلوبة للاستيراد لـ"مستندين"

فهد الغبيوي

الرياض

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أعلنت الجمارك السعودية، أنها قلّصت المستندات اللازمة للاستيراد إلى مستندين فقط (الفاتورة، بوليصة الشحن)، بعد أن كانت تتطلب تلك العملية 12 مستندًا في السابق.

وأوضحت "الجمارك" أن ذلك الإجراء يأتي لضمان انسيابية ومرونة تدفق الواردات وتيسيرًا لحركة التبادل التجاري.

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الجمارك السعودية

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