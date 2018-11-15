"المؤنس" يزور إدارة الصحة العامة ويطلع على برنامج "صحة"

زار مدير الشؤون الصحية بصحة الطائف الصيدلي صالح بن سعد المؤنس، إدارة الصحة العامة اليوم، حيث كان في استقباله المساعد للصحة العامة الدكتورة أمل الفيفي، ونائب المساعد الدكتور حازم السالمي، والمشرف على تطبيق صحة الاختصاصي عباس الذيابي.

واستمع "المؤنس" لشرح موجز من الدكتورة أمل الفيفي عن برنامج "صحة" وأهدافه، مؤكدة أن فريق التطوير بوزارة الصحة يعمل لتقديم كل الخدمات التقنية نظرًا للاهتمام الذي تقدمه الوزارة لخدمة المواطنين، وكيفية الاستفادة بهذه الخدمات الصحية المتطورة.

وذكرت"الفيفي" أن البرنامج يهدف إلى خدمة المرضى والمراجعين في سرعة الحصول على المعلومة والاستجابة لاحتياجاتهم، وتمكينهم من التواصل عن بُعد وتوفير الجهد والوقت عليهم.

وبنهاية الزيارة، شكر "المؤنس" القائمين على "صحة الطائف"، وعلى رأسهم المساعد للصحة العامة وكل العاملين بإدارة الصحة العامة؛ لاهتمامهم بكل ما يقدم من برامج وخدمات بمحافظة الطائف لخدمة المراجعين والأهالي من خلال الحصول على تلك الخدمات وتطبيقها في صحة الطائف؛ مثمنًا جهودهم المبذولة، ومتمنيًا لهم التوفيق والسداد.

وكان محافظ الطائف سعد بن مقبل الميموني، دشّن في وقت سابق برنامج الخدمات الصحية "صحة"، عبر الهواتف الذكية، والموقع الإلكتروني، بديوان الوزارة.