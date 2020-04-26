قد تكون ضعيفة.. المسند عن طقس ثالث أيام رمضان: أمطار متفرقة

قال: الرياح شمالية غربية نشطة قد تثير بعض الغبار في المواقع المفتوحة

توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند تشكل السحب التي قد يهطل منها أمطار متفرقة على أجزاء محدودة من مناطق: #الرياض #الشرقية #نجران.

وأضاف عبر حسابه في تويتر : متوقع اليوم أن تكون الرياح شمالية غربية نشطة، قد تثير بعض #الغبار في المواقع المفتوحة في النصف الشمالي للسعودية.