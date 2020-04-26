قد تكون ضعيفة.. المسند عن طقس ثالث أيام رمضان: أمطار متفرقة

قال: الرياح شمالية غربية نشطة قد تثير بعض الغبار في المواقع المفتوحة

توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند تشكل السحب التي قد يهطل منها أمطار متفرقة على أجزاء محدودة من مناطق: #الرياض #الشرقية #نجران.

وأضاف عبر حسابه في تويتر : متوقع اليوم أن تكون الرياح شمالية غربية نشطة، قد تثير بعض #الغبار في المواقع المفتوحة في النصف الشمالي للسعودية.

أستاذ المناخ عبدالله المسند أمطار متفرقة

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26 إبريل 2020 - 3 رمضان 1441 08:10 PM

قال: الرياح شمالية غربية نشطة قد تثير بعض الغبار في المواقع المفتوحة

قد تكون ضعيفة.. المسند عن طقس ثالث أيام رمضان: أمطار متفرقة

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند تشكل السحب التي قد يهطل منها أمطار متفرقة على أجزاء محدودة من مناطق: #الرياض #الشرقية #نجران.

وأضاف عبر حسابه في تويتر : متوقع اليوم أن تكون الرياح شمالية غربية نشطة، قد تثير بعض #الغبار في المواقع المفتوحة في النصف الشمالي للسعودية.

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أستاذ المناخ عبدالله المسند أمطار متفرقة

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