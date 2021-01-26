"التجارة": 4 آلاف زيارة تفتيشية تنتهي بضبط 410 مخالفات خلال أسبوع

في إطار مراقبة التزام منافذ البيع بالإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا

نفّذت وزارة التجارة 4.225 زيارة تفتيشية خلال الفترة من 15 إلى 21 يناير 2021، لمراقبة التزام المنشآت التجارية ومنافذ البيع في جميع مناطق المملكة بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس "كورونا".

وقادت نتائج الزيارات على الأسواق والمراكز والمحلات التجارية ومنافذ البيع، إلى تحرير 409 مخالفات فورية وفقًا للعقوبات المنصوص عليها بمخالفة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة "كورونا".

ورصدت الفِرَق الرقابية للوزارة خلال الزيارات، مخالفة عدم الالتزام بالطاقة الاستيعابية المحددة، وعدم إلزام المتسوقين بالكمامات والتباعد، وعدم التزام العاملين بالإجراءات الاحترازية الوقائية.

وشملت الزيارات التفتيشية على التوالي، مناطق: (الرياض، والشرقية، ومكة المكرمة، والقصيم، ونجران، وعسير، والمدينة المنورة، وجازان، والجوف، وتبوك، حائل، والحدود الشمالية، والباحة).

وأكدت "التجارة" مواصلة جولاتها التفتيشية لمتابعة تطبيق المتاجر للاشتراطات الصحية التي تنص على منع إدخال غير الملتزمين بالكمامة الطبية أو القماشية والالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي، وتأمين المطهرات والمعقمات في الأماكن المخصصة لها، وقياس درجة الحرارة للموظفين والعملاء عند مداخل المولات والمراكز التجارية، وتطهير العربات وسلال التسوق بعد كل استخدام، وتطهير المرافق والأسطح.

يُذكر أن عدم التزام المنشآت التجارية بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس "كورونا"، مخالفة تستوجب فرض غرامة مالية عشرة آلاف ريال وتضاعف العقوبة في حال التكرار مع إغلاق المنشأة المخالفة.

ويتم فرض غرامة مالية خمسة آلاف ريال عن كل شخص عند وجود تجمع للمتسوقين أو العاملين داخل أو خارج المحل التجاري، بما يتجاوز الأعداد المنصوص عليها في الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وما زاد عن الأعداد المنصوص عليها نظامًا.