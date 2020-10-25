من الأحساء.. "الربيعة" يؤكد أهمية رفع جودة الخدمات الصحية

تفقد المنشآت معرباً عن تقديره وامتنانه لجميع العاملين في القطاع

قام وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، اليوم، بزيارات تفقدية إلى التجمع الصحي ولمديرية الشؤون الصحية في محافظة الأحساء، والتقى بقيادات التجمع الصحي ومدير الشؤون الصحية، حيث استعرض المشاريع المُنجزة والخطط المستقبلية للتجمع الصحي بالمحافظة الجاري إنجازها.

كما زار مركز "ديابيتر"، واستمع إلى شرح موجز عن أهداف المركز الاستراتيجية، والخدمات المقدمة، والنتائج التي حققها خلال 9 أشهر منذ افتتاحه، ومستشفى الولادة والأطفال، واطلع على مشروع تأهيل وتطوير العناية المركزة لحديثي الولادة بسعة 50 سرير عالية التجهيز، وتفقد أيضاً مركز صحي شمال المبرز في مقره الجديد واطمأن على سير العمل فيه.

وأكد وزير الصحة أهمية توحيد جهود جميع القطاعات الصحية لضمان تقديم رعاية صحية متكاملة، ورفع جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والمقيمين، معربا عن تقديره وامتنانه لجميع العاملين في القطاع الصحي بالمحافظة، نظير جهودهم التي حُققت والتغلب على جميع التحديات.