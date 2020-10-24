مركز الملك سلمان يوزّع 5.500 كرتون من التمور للمحتاجين في محافظة لحج

استفاد منها 5.500 أسرة

قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، بتوزيع 5.500 كرتون من التمور للأسر الأكثر احتياجاً والنازحة والمتضررة في مديريات التربة والمقاطرة وزريقة الشام بمحافظة لحج، استفاد منها 5.500 أسرة.



ويأتي ذلك في إطار المشروعات الإغاثية والإنسانية المتعددة التي تقدمها المملكة من خلال المركز في مختلف القطاعات لأبناء الشعب اليمني في جميع مناطقه دون تمييز.