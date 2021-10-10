يوم ماطر في الباحة.. و"الأرصاد": حالة تستمر حتى 8 مساءً

نبّه المركز الوطني للأرصاد بهطول أمطارٍ رعدية، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية على مدينة الباحة ومحافظات: القرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، حيث تستمر الحالة -بمشيئة الله- إلى الساعة الثامنة مساءً.
فيما أصدر المركز تنبيهاً آخر يتضمن -بمشيئة الله- تكوُّن سحب رعدية ممطرة، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية، يشمل محافظات: الحجرة والمخواة وغامد الزناد وقلوة، والأجزاء المجاورة لها، ويستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.
مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وتؤثر في محافظات عدة
نبّه المركز الوطني للأرصاد بهطول أمطارٍ رعدية، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية على مدينة الباحة ومحافظات: القرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، حيث تستمر الحالة -بمشيئة الله- إلى الساعة الثامنة مساءً.
فيما أصدر المركز تنبيهاً آخر يتضمن -بمشيئة الله- تكوُّن سحب رعدية ممطرة، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية، يشمل محافظات: الحجرة والمخواة وغامد الزناد وقلوة، والأجزاء المجاورة لها، ويستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.