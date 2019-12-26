جوال ذكي من "الثقفي" لوالدة المواطنة السعودية لتتواصل مع ابنتها قبيل اللقاء المرتقب

سفير المملكة بإندونيسيا وعد بترتيب لقاء يجمعهما بأقرب فرصة بعد انقطاع ٢٠ عاماً

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين بإندونيسيا عصام الثقفي، اليوم، بوالدة المواطنة السعودية التي انقطع اتصالها بابنتها قرابة ٢٠ عاماً وأهداها هاتفاً ذكياً؛ لتتمكن من التواصل مع ابنتها لحين ترتيب اللقاء بينهما.

ووعد السفير الأم بمواصلة الجهود للقاء ابنتها في أقرب وقت سواء في السعودية أو في إندونيسيا وتذييل كل العقبات.

وكانت "سبق" قد نشرت تفاصيل القصة بعد مناشدة الابنة السفارة لمقابلة والدتها التي غادرت لإندونيسيا بعد وفاة زوجها وعمر ابنتها وقتذاك سنة أو سنتين، وبعد التدقيق في أوراق الزواج والتثبت من سلامته بحثت السفارة عن الأم حتى وصلت لها وهاتفت ابنتها.