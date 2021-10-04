بدء بيع الأسلحة بمنصة نادي الصقور السعودي الإلكترونية

السلاح يظهر عبر استعلامات الأمن العام.. تعرّف على التفاصيل

بدأت منصة نادي الصقور السعودي الإلكترونية أمس، في تسلُّم طلبات بيع الأسلحة والذخيرة، في خطوة تسهل عملية البيع وآلية التسليم.

وتوفر المنصة خدمات شراء سلاح الصيد الناري والذخيرة، والتحقق من أهلية المستخدم لشراء السلاح والذخائر، وإصدار تراخيص حمل أو اقتناء السلاح، حيث يظهر السلاح في منصة "أبشر" للخدمات الإلكترونية، عبر استعلامات الأمن العام، وخانة الاستعلام عن رخصة سلاح.

وتتيح المنصة الإلكترونية عملية الشراء حتى ١٥ ديسمبر المقبل، فيما يمكن للزوار معاينة الأسلحة من خلال شراء تذاكر دخول لمنصة الأسلحة، عبر المنصة الإلكترونية التي تتطلب تحديد يوم الزيارة ووقتها.

وخصص معرض الصقور والصيد السعودي الدولي في نسخته الثالثة "تذكرة التميز" لجناح الأسلحة، وتتيح منصة عرض للأسلحة المميزة، وأماكن خاصة للجلوس في منطقة كبار الشخصيات، مع بطاقة خاصة، والاستقبال من المدخل الرئيس، وخدمات الضيافة، وخدمة صف السيارات، ومرافق خاصة أثناء الوجود في جناح الأسلحة، ويتطلب تعبئة استمارة والتوجه إلى نقاط البيع بالمعرض لشراء تذكرة التميز.

وتبدأ فترة تسليم الأسلحة والذخائر من 25 أكتوبر حتى 31 ديسمبر لعام 2021، في مقر نادي الصقور السعودي.

يذكر أن جناح الأسلحة يشهد إقبالاً كبيراً من عشاق الصيد والمقناص، الذي وفر إصدارات خاصة من الأسلحة النادرة والتراثية، وعيارات جديدة من الأسلحة ذات الشعبية الواسعة لدى هواة الرماية.