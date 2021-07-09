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تركوا إشعارًا على اللوحات الإلكترونية يطلب من المسافرين الاتصال برقم "خامنئي"

قراصنة يهاجمون قطارات إيران ويتسببون في فوضى بمحطات السكك الحديدية

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تعطلت خدمات القطارات في إيران اليوم الجمعة بسبب هجمات إلكترونية، على ما يبدو، وفق ما ذكرت وسائل إخبارية إيرانية تابعة للدولة.



وتفصيلاً، أفادت وسائل إعلام محلية بأن قراصنة نشروا رقم هاتف المرشد الأعلى علي خامنئي كرقم للاتصال للحصول على معلومات.



ومن جهتها، ذكرت إذاعة IRIB الحكومية أن القطارات تأخرت، أو أُلغيت مواعيدها؛ بسبب تعطل مكاتب التذاكر والموقع الإلكتروني للسكك الحديدية وخدمات الشحن، مع "فوضى غير مسبوقة في محطات السكك الحديدية في جميع أنحاء البلاد".



وقالت وكالة "فارس" الإيرانية شبه الرسمية إن إشعارًا على اللوحات الإلكترونية في المحطات طلب من المسافرين الاتصال برقم يخص في الواقع مكتب المرشد الأعلى علي خامنئي، ووكالة الأنباء الإيرانية شبه الرسمية.



كما أضافت بأن تأخيرًا كبيرًا حدث في الرحلات بسبب الهجمات الإلكترونية، حسب "العربية نت".



ونقلت IRIB في وقت لاحق عن متحدث باسم شركة السكك الحديدية الحكومية قوله إن الفنيين يتحققون من الاضطرابات، ونفوا حدوث تأخيرات كبيرة.



وكان محمد جواد جهرمي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيراني، قد كشف في يونيو الماضي أن بلاده تتعرض لأخطر الهجمات السيبرانية، لافتًا إلى أن هناك هجمات تمكنت الدولة من صدها، وأخرى اخترقت البنية الإلكترونية للبلاد.



كما أكد حينها أن إيران تعرضت العام الماضي لأكثر من 13 هجمة كبرى وشرسة، استهدفت البنية التحتية وكبرى منشآت القطاع الحيوي، إلى جانب الآلاف من الهجمات الإلكترونية الأخرى الموجهة على شبكة الإنترنت والاتصالات.