رفع الحجر الصحي عن 3600 شخص كانوا محتجزين على متن سفينة سياحية بهونغ كونغ

بعد تحقق سلطات المنطقة من عدم إصابة أفراد طاقمها بفيروس كورونا المستجد

سُمح لـ 3600 كانوا محتجزين لمدة خمسة أيام على متن سفينة سياحية قبالة سواحل هونغ كونغ بالنزول منها ، الأحد، بعدما تحققت سلطات المنطقة من عدم إصابة أفراد طاقمها بفيروس كورونا المستجد.

وتفصيلاً، أعلنت السلطات الصحية في هونغ كونغ رفع تدابير الحجر الصحي التي فرضتها على ركاب السفينة البالغ عددهم 1800 شخص، وأفراد طاقمها البالغ عددهم أيضًا 1800 شخص.

وفرضت السلطات تلك التدابير بعد الاشتباه بإصابة بعض أعضاء الطاقم بعدوى فيروس كورونا المستجد خلال رحلة سابقة.

