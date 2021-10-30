عاصفة ترابية على "المهد-عفيف".. و"نقل المدينة" يحذّر: هدّئ السرعة

نبّه مستخدمي الطريق داعياً إلى أخذ الحيطة مؤكداً حرصه على السلامة

أصدر فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالمدينة المنوّرة، تنبيهاً لمستخدمي طريق #المهد / #عفيف.

ودعا الفرع، عبر حسابه على "تويتر"، مستخدمي الطريق إلى أخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة نظراً لوجود عاصفة ترابية، وأكّد: لسلامتكم جرى التنويه.