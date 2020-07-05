"أمانة مكة" تناقش خطة أعمال الحج الاستثنائي لهذا العام

تضمنت عمل مراكز الخدمات الميدانية وتأمين إمكانيات مناسبة لها

عُقد بمكتب أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، اليوم، اجتماع مرئي لمناقشة خطة أعمال موسم الحج لهذا العام 1441هـ الاستثنائي بحضور وكلاء الأمانة ومدراء العموم.

وتم خلال الاجتماع مناقشة كافة الترتيبات الخاصة بموسم حج هذا العام، كما تمت مناقشة خطة عمل مراكز الخدمات الميدانية وعملية تأمين جميع احتياجات تلك المراكز من عمالة ومعدات لتمكينها من القيام بواجبها على أكمل وجه.

وقال "القويحص": إنه "ينبغي على الجميع أن يدركوا حجم المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتقهم لنيلهم شرف خدمة الحجاج"، مؤكداً أن الدولة وبقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، حفظهما الله، تجند كافة طاقاتها المالية والبشرية لهذه المناسبة الإسلامية العظيمة كل عام.

وأبان: أن "موسم الحج لهذا العام سيكون حجاً آمناً وصحياً للمحافظة على سلامة الجميع في ظل الظروف الاستثنائية واستمرار الجهود من كافة القطاعات المشاركة في أعمال الحج لمكافحة جائحة كورونا"، مشيراً إلى أن لدى الأمانة خططاً تنفيذية استثنائية لحج هذا العام.