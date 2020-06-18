قصة حالة.. زيارة عائلية تتسبب في إصابة أسرة كاملة بكورونا والأخت في العناية

بسبب المصافحة وعدم ترك مسافة آمنة.. أفراد العائلة تماثلوا للشفاء ما عدا الأخت

كشفت وزارة الصحة في رسالة توعوية عبر تقريرها اليومي، عن قصة حالة كورونا جديدة.

وقالت الوزارة: في زيارة عائلية، مصاب نقل العدوى إلى أخته الكبيرة في السن وجميع أفراد أسرتها؛ بسبب المصافحة وعدم ترك مسافة آمنة، أفراد العائلة تماثلوا للشفاء ما عدا الأخت لا تزال في العناية المركزة.



وأعلنت وزارة الصحة تسجيل 4757 حالة إصابة.