"الرشدان": الأوامر الملكية بثت الطمأنينة.. والكوادر الأمنية والطبية تستحق التكريم

قال: قيادة المملكة أعطت العالم نموذجاً إنسانياً رائعاً يحتذى به في مواجهة كورونا

رأى المحامي والموثق مشعل الرشدان إن قيادة المملكة أعطت دول العالم نموذجاً إنسانياً على أعلى مستوى في التعامل مع

تداعيات جائحة كورونا، سواءً على مستوى الإجراءات الاحترازية والاستباقية، أو الأوامر الملكية التي تحفظ أمن وسلامة الإنسان وتدخل الطمأنينة في النفوس، أو على مستوى مبادرات المملكة دولياً للإسهام في احتواء هذه الأزمة، انطلاقاً من موقعها المحوري العالمي.

وقال "الرشدان": الأمر الملكي الذي أصدره خادم الحرمين المتمثل في إعطاء الرعاية الصحية بالكامل مجاناً لأي مصاب بفيروس كورونا سواء كان مواطناً أو مقيماً حتى ولو كان المقيم مخالفًا لأنظمة الإقامة وتمديد "هوية مقيم" للوافدين داخل وخارج المملكة دون مقابل يمثل بادرة إنسانية غير مسبوقة تدل على أن قادة المملكة يعتبرون كل إنسان على أرض هذه الديار الطاهرة والمباركة تحت حمى ورعاية الدولة.

وأضاف في حديثه لـ"سبق": المملكة هي إحدى الدول السباقة والمبادرة، ليس في احتواء أزمة كورونا داخلياً فحسب عبر الأوامر الملكية والخطوات الاحترازية الاستباقية، بل أيضًا على المستويين الإقليمي والعالمي، انطلاقاً من رئاستها لدول مجموعة العشرين حيث بادرت بعقد قمة افتراضية لقمة العشرين، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، وضعت عبرها مع الدول المشاركة في القمة، حزمة قرارات اقتصادية وإنسانية، أسهمت في وضع رؤية شاملة لاحتواء أزمة كورونا.

وثمن الجهود الكبيرة والاستثنائية التي تبذلها القطاعات الأمنية والكوادر الصحية للحد من انتشار فيروس كورونا، مبينًا أن منسوبي وزارتي الداخلية والصحة يقومون بهذا العمل ليس فقط انطلاقاً من واجبهم بل لإيمانهم أنه عمل إنساني في المقام الأول حيث يستحقون عليه الثناء والشكر من كافة قطاعات وفئات المجتمع .

وقال "الرشدان" عن القطاع الأمني: رجال الأمن ضربوا المثال الرائع في التضحية والعطاء، فهم يسهرون الليالي حتى الصباح، ليوفروا لنا الأمن والأمان ويقوموا بجهد مبذول وملحوظ نتفاخر به، ورداً لذلك الجميل بل من واجبنا الدعاء لإخواننا وأخواتنا العاملين في تلك القطاعات، في حناديس الظلام وسؤال المولى جل وعلا أن يحميهم من كل شر.

وعن المحاولات التي قام بها بعض مشاهير التواصل الاجتماعي "سناب شات" وغيرها من المواقع، ومخالفة الأمر الملكي الخاص بفرض حظر التجول، قال "الرشدان": لا شك أن هذا العمل ليس فقط مخالفاً للأنظمة القانونية والتشريعات، بل يعد أيضًا محاولة يائسة لمخالفة الخطة الأمنية المعدة لهذا الفيروس، وتحريض مبطن للمواطنين على اتباع ذلك، لذا يستوجب الردع العاجل المتمثل في المحاكمات الفورية التي تعقبها إصدار العقوبات المنصوص عليها في نظام الجرائم المعلوماتية، كما يجوز التشهير بكل من حاول انتهاك القانون، أو الأوامر الملكية الكريمة.

وأضاف: حسناً فعلت الجهات الأمنية بالقبض على هؤلاء المخالفين، وإعلان النيابة العامة عن ذلك، مما أدخل الطمأنينة في نفوس كافة فئات المجتمع، الذي تجاوب تجاوباً كبيراً مع الأوامر الملكية الكريمة، والإجراءات الاحترازية والاستباقية التي اتخذتها حكومة خادم الحرمين الشريفين، وهذا يؤكد أن شعب المملكة شعب واعٍ، ويتمتع بحس أمني كبير، كما يؤكد أيضاً على تلاحم الشعب مع قيادته.