مصادر "سبق": الشاب الذي هدَّد بحرق نفسه بمكة يعاني اعتلالات نفسية

الجهات الأمنية تحفَّظت عليه وأحالته لجهات الاختصاص لاستكمال التحقيقات

أكدت مصادر لـ"سبق" أن الشخص الذي أوقف مركبته معترضًا السير في الطريق المقابل لمبنى إمارة منطقة مكة المكرمة بالعاصمة المقدسة مساء أمس، وهدد بإشعال النار بنفسه، يعاني اعتلالات نفسية.

وتفصيلاً، أوضحت إمارة منطقة مكة المكرمة أن الجهات الأمنية قبضت على الشخص، وتم التحفظ عليه، وأُحيل لجهات الاختصاص لاستكمال التحقيقات معه.

وكان شاب قد ظهر في مقطع فيديو مساء أمس وهو يعتلي مركبة في منتصف الطريق الرئيسي المحاذي لإمارة مكة، وبحوزته جالون، يحوي بنزينًا، مهددًا بحرق نفسه، فيما تولت الجهات الأمنية القبض عليه دون أن يُصاب بأي أذى.