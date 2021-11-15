سار بسرعة.. مرور العاصمة المقدسة يضبط قائد شاحنة مخالفة

تجاوبًا مع "سبق".. تنقّل بين المسارات دون الالتزام بتعليمات الأمن

ضبطت دوريات المرور بشعبة السير بالعاصمة المقدسة، مساء أمس الأحد، قائد شاحنة كان يسير بسرعة وتنقل بين المسارات دون الالتزام بتعليمات الأمن والسلامة المرورية، في تجاوب لما نشرته "سبق".

ونشرت "سبق" مقطع فيديو يوضح تهور قائد الشاحنة، ووضعه لوحةً خاصةً بالشاحنة في موقع أمام المصد يصعب قراءتها.

بدورها وفي أقل من ساعات تعاملت دوريات المرور بالعاصمة المقدسة مع المقطع، وتوصلت لقائد الشاحنة، وطبقت بحقه العقوبات المترتبة على مثل هذه المخالفات.

يُذكر أن إدارة مرور العاصمة المقدسة تنفذ عددًا من الحملات لضبط الشاحنات والحافلات المخالفة، من خلال دوريات مرور سرية ورسمية في جميع الأوقات؛ لضمان أعلى مستوى من السلامة المرورية بطرقها.