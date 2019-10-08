أمريكا اعتقلت نحو مليون مهاجر خلال سنة

معظمهم فارين من الفقر والعنف

أفاد مدير الجمارك وحماية الحدود بالوكالة مارك مورغان، اليوم (الثلاثاء)، بأن حراس الحدود الأميركيين اعتقلوا أو أوقفوا نحو مليون مهاجر لا يحملون وثائق رسمية على الحدود الجنوبية مع المكسيك خلال الأشهر الـ12 الماضية.

وأضاف "مورغان" أن عدد المهاجرين الذين جرى اعتقالهم على الحدود انخفض إلى نحو 52 ألفاً في سبتمبر (أيلول)، الشهر الأخير من السنة المالية، مقارنة بأكثر من 144 ألفاً في مايو (أيار)، ليكون أدنى عدد خلال عام، وفقاً لما أوردته قناة "فرانس 24".

وجاء ذلك في إطار جهود الرئيس الأميركي دونالد ترامب الصارمة لوقف الهجرة غير الشرعية، والتي بدأت تظهر نتائجها خلال الأشهر الثلاثة الماضية، التي شهدت انخفاضاً في عدد الاعتقالات على الحدود.

وجاء معظم المهاجرين من دول أميركا الوسطى الفارين من الفقر والعنف حيث ساروا في مجموعات كبيرة وعائلات إلى الولايات المتحدة عبر المكسيك وسلموا أنفسهم للسلطات الأميركية لطلب اللجوء.