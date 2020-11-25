"الأرصاد" تنبّه من أمطار رعدية على محافظتَي القنفذة والليث

تصحب بنشاط في الرياح السطحية قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم، من أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية؛ قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على محافظتَي القنفذة، والليث، والعرضيات.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الثامنة مساءً.

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أمطار رعدية

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25 نوفمبر 2020 - 10 ربيع الآخر 1442 09:33 AM

تصحب بنشاط في الرياح السطحية قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية

"الأرصاد" تنبّه من أمطار رعدية على محافظتَي القنفذة والليث

وكالة الأنباء السعودية (واس)

جدة

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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم، من أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية؛ قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على محافظتَي القنفذة، والليث، والعرضيات.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الثامنة مساءً.

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