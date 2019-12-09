مدير جوازات الرياض يتفقد سير العمل بإدارة الوافدين بمقرها الجديد

للاطلاع على سير العمل ومدى سرعة ودقة إنهاء إجراءات المضبوطين

قام مدير جوازات منطقة الرياض اللواء محمد بن نايف الهباس بجولة تفقدية لإدارة متابعة الوافدين بجوازات منطقة الرياض بموقعها الجديد، للاطلاع على سير العمل في جميع الأقسام، ومدى سرعة ودقة إنهاء إجراءات المضبوطين حسب الأنظمة والتعليمات.



واطلع اللواء الهباس خلال الجولة على سير العمل وفقاً لتوجيهات مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى بمتابعة العمل بجوازات منطقة الرياض والإدارات والشعب التابعة لها وحث العاملين فيها على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين وإنهاء إجراءاتهم.



كما تفقد الهباس آلية سير العمل من خلال استلام معاملات المضبوطين من جهات الضبط من المخالفين للحملة الوطنية الشاملة لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، وكذلك متابعة أعمال اللجان الإدارية الخاصة بإصدار القرارات الإدارية.