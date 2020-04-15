الكويت.. 50 إصابة جديدة بـ"كورونا" والإجمالي 1405 حالات

السند: 2285 حالة أنهوا فترة الحجر الصحي في آخر 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الأربعاء، رصد 50 إصابة بفيروس «كورونا» المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصبح إجمالي الحالات في البلاد 1405، منذ اكتشاف أول حالة في البلاد بتاريخ 24 فبراير الماضي.

وأوضح الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة د.عبدالله السند في المؤتمر الصحافي الـ39 للوزارة، أن الإصابات الجديدة شملت 43 حالة مخالطة، تضم حالتين لكويتيين اثنين، و31 لمقيمين هنود و3 مصريين و2 بنغاليين و2 باكستانيين، وحالة واحدة لكل من إيراني ونيبالي وسيرانكي، وجميعهم مخالطون لمصابين.

ووفق "كونا" ذكر السند أن حالات التقصي الوبائي الجديدة بلغت 7، تشمل حالة لكويتي، و3 مصريين، وحالة لكل من سيرلانكي وهندي وبنغالي.

أما عن من يتلقون الرعاية الطبية؛ فأفاد "السند" بأن عددهم بلغ 1196 حالة، مردفًا أن 31 حالة في العناية المركزة؛ منها 16 حالة مستقرة و15 حالة حرجة.

وحول مجموع مَن أنهوا فترة الحجر الصحي المؤسسي خلال الساعات الـ24 الماضية، لفت السند إلى أنهم 2285 حالة، بعد القيام بكل الإجراءات الوقائية، والتأكد من خلو جميع العينات من الفيروس، على أن يستكملوا مدة لا تقل عن 14 يومًا في الحجر المنزلي الإلزامي، اعتبارًا من تاريخ مغادرة مركز الحجر.

ولفت السند إلى أن مجموع الحالات التي أعلن شفاؤها بلغ 206 حالات؛ وذلك بعدما أعلن وزير الصحة الشيخ د.باسل الصباح شفاء 30 حالة من المصابين، موضحًا أن الكويت تحقق بذلك أكبر عدد لحالات الشفاء من الفيروس في يوم واحد.

وقال الشيخ باسل الصباح: إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء تلك الحالات من «كورونا»، وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس؛ تمهيدًا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.