قنوات المجد تُنظِّم حفلها السنوي 2021

لمؤثري ومشاهير الشبكة

نُظِّم مساء اليوم الاثنين الحفل السنوي ٢٠٢١ لمؤثري ومشاهير شبكة "قنوات المجد" في مقر "ذا ستيج".

حضر الحفل نخبةٌ من الإعلاميين ومقدمي البرامج التلفزيونية ومؤثري منصات التواصل الاجتماعي.

وفي الحفل جرى استعراض مسيرة قنوات شبكة المجد منذ عام تأسيسها (1423هـ / 2003م)، وحضورها الإعلامي؛ إذ تعد أول وأكبر شبكة قنوات من نوعها يتصدر شاشاتها عدد من الإعلاميين والمقدمين.

كما تقوم بأدوارها القائمة على تعزيز القيم الوطنية والاجتماعية والثقافية، ولها مساهماتها الإعلامية الفريدة على مستوى العالم العربي في صناعة الإعلام والترفيه ومحتوى الأطفال والدراما والوثائقيات.

وتضم الشبكة (١٣) قناة تلفزيونية عامة ومتخصصة مواكبة بذلك التطلعات والمسؤوليات المنوطة بوسائل الإعلام لرؤية السعودية 2030، ومعززة لذلك.

وتناول الحفل جهود وأثر "مؤثري قنوات شبكة المجد" من خلال مسيرتهم على الشاشة، وما قدموه من مناسبات واحتفالات، وأدوارهم التمثيلية في المسلسلات الدرامية، ومشاركتهم الفاعلة في مواقع التواصل الاجتماعي، وحضورهم الدائم وطنيًّا، اجتماعيًّا، ترفيهيًّا، ثقافيًّا وعلميًّا، والارتباط بجمهورها.